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"İran için kriter ekonomik savaşın durdurulmasıdır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:"İran için kriter, İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşın durdurulmasıdır. Washington'ın Tahran'a yönelik ekonomik savaşı sona erdirilmelidir"

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:55
"İran için kriter ekonomik savaşın durdurulmasıdır"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin müzakere açıklamasıyla ilgili olarak ekonomik savaşın durdurulmasının kendileri için ölçüt olduğunu belirtti.

Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran ile ön şartsız görüşmeye hazır oldukları yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, İran medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin müzakere çağrısıyla ilgili olarak, "İran için ölçüm kriteri, İran'a karşı yürütülen ekonomik savaşın durdurulmasıdır. Washington'ın Tahran'a yönelik ekonomik savaşı sona erdirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa turu kapsamında dün İsviçre'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlenen basın toplantısında İran'a, kaynaklarını kendi halkı için kullanması çağrısında bulundu.

Pompeo, İran'ın kaynaklarını kendi halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması yerine Hizbullah ve Suriye için harcadığını belirterek, İran'ın Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 milyon insanın yerinden edildiğini savundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, uluslararası kararlar çerçevesinde ve saygılı bir şekilde masaya oturanlarla müzakerede bulunabilecekleri açıklamasına da cevap veren Pompeo, bu ülkeyle ön şartsız görüşmeye hazır olduklarını vurgulamış ve "İran ile masaya oturmaya hazırız." demişti.

ABD'li Bakan Pompeo, ayrıca İran'a yönelik baskılarının devam edeceğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:55
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