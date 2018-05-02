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İranlı çok önemli isim suikast Mossad'ın listesinde!

İsrail'in bir kaç yıl önce İran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Muhsin Fahrzade Mehabadi'nin isminin suikast listesinde olduğu iddia edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:52
İranlı çok önemli isim suikast Mossad'ın listesinde!

İsrail merkezli internet sitesi Walla'nın eski yabancı istihbarat servisleri sorumlularının verdiği bilgilere dayandırdığı haberinde, bazı İranlı bilim adamlarına bir kaç yıl önce İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından suikast düzenlendiği belirtildi.

Haberde İsrail'in, Tahran'ın nükleer programının beyni olarak tanımladığı İranlı bilim adamı Mehabadi'yi suikast listesine eklediği öne
sürüldü.

GİZLİ PROGRAM İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:52
  1. mossad
  2. Muhsin Fahrzade Mehabadi
  3. suikast listesi

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