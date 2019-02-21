İran Hürmüz Boğazı'nda tatbikat düzenleyecek İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanacak geniş bir alanda askeri tatbikat düzenleyeceğini açıkladı

ANKARA (AA) - İran, uluslararası petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikata başlayacağını duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında yarın başlayacak tatbikatın üç gün süreceğini söyledi. "Velayet 97" adı verilen tatbikatın yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik bir alanı kapsayacağını aktaran Hanzadi, "Tatbikatın sınırları Hürmüz Boğazı'ndan Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyine kadar uzanacak." dedi. Hanzadi, tatbikatta ilk kez denizaltılardan füze fırlatılacağını belirterek, savaş gemileri, helikopterler ve keşif uçaklarının da tatbikatta yer alacağını kaydetti.

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