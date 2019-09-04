İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında 7 balıkçı gemisine el koydu İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine el konulduğunu, 24 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu

ANKARA (AA) - İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki Cask bölgesinde trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine el koydu, yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti açıklarında trol avcılığı yapan 7 balıkçı gemisine düzenlenen operasyonla el konulduğu belirtildi. Açıklamada, 7 gemideki yabancı uyruklu 24 kişinin de adli işlemleri yapılmak üzere ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan yabancıların uyruklarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

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