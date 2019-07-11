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İran heyeti Hakkari’den ayrıldı

50.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
İran heyeti Hakkari’den ayrıldı

50. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için Hakkari’ye gelen İran heyeti, kentin tarihi ve turistik yerlerini dolaştı.


Dün Hakkari Valiliğinde düzenlenen 50. Alt Güvenlik Komite Toplantısına katılan İran heyeti, daha sonra kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi. İran’ın Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade ve beraberindeki heyet; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile birlikte 1701 yılında Hakkâri Beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılan 2 katlı tarihi Meydan Medresesini gezdiler. Burada tarihi medrese hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu’nda bilgi alan heyet, daha sonra kent merkezini dolaştı.


Esnaflarla bir araya gelen heyet, kentin en büyük parkı olan Valilik Parkında sohbet ettiler. Vali Akbıyık ve beraberindeki İran heyeti, daha sonra Hakkari’nin modern iş yeri olan Rüya Plazada bowling oynadılar.


Akşam saatlerinde onurlarına Kent Parkta Rengi Hakkari Sanat Topluluğu tarafından verilen konsere katılan İran heyeti, misafirperverliklerinden dolayı Hakkari Valisine teşekkür ederek kentten ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:15
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