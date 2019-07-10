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İran heyeti Hakkari’de

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İran İslam Cumhuriyetinin Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade, “56.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
İran heyeti Hakkari’de

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve İran İslam Cumhuriyetinin Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade, “56. Alt Güvenlik Toplantısı” için bir araya geldi.


İran İslam Cumhuriyetinin Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade ve beraberindeki heyet, “56. Alt Güvenlik Toplantısı” için Hakkari’ye geldi. Sabah saatlerinde Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte valilik binasına gelen Urumiye Valisi Mohammedzade, şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Burada açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Urumiye Valisi ve heyetiyle 56. Alt Güvenlik Toplantısını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Vali Akbıyık, “İki ülke arasında var olan ticaret, kültürel ve sınırla ilgili işbirliği ve daha çok var olan bir takım sorunları gidermek amacıyla toplanıyoruz. Biz Hakkari ve Urumiye olarak inşallah bundan sonrada daha iyi ilişkiler içerisinde olacağımıza inanıyoruz” dedi.


Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammedzade ise, İran adına tüm Türk halkına selamlarını ileterek, Türk topraklarında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Vali Mohammedzade, “Türk topraklarında olduğumdan dolayı çok mutluyuz. 54. Alt Güvenlik Toplantımızı yapmak için burada hazır bulunduk. Bu toplantıda alınan kararların iki ülke kardeşliğine vesile olmasını ümit ediyorum. En önemli gündemimiz hudut hattında olan olaylarımız ile ticari ve gümrük hakkında konuşulacak konulardır” diye konuştu.


Valilik toplantı salonunda iki ülkenin milli marşı çalındıktan sonra toplantı basına kapalı devam etti.


İran heyeti; Mir Kalesi, Tarihi Meydan Medresesi ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun gösterisini izleyerek geceyi kentte geçirecekler.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:42
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