Erzurum Ticaret Borsası ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından organize edilen toplantı ile yaklaşık 20 Kişilik İran Heyeti Erzurum’da çeşitli incelemeler ve ikili görüşmeler yapacak.

Erzurum Ticaret Borsası ile İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu tarafından Erzurum’a davet edilen ve üst düzey 20 kişilik İran heyetine İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Ekonomik İşler Yardımcısı Dr. Reza Hosseıni Başkanlık ediyor.

Özellikle hayvancılık, yem, ilaç, tıbbi malzeme ve genel ticaret konularında görüş alışverişinde bulunmak ve ekonomik - ticari ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan heyet önce İstanbul daha sonra Trabzon ve son olarak da Erzurum’da işadamları ile görüşüp ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ekonomik düzeyde iki ülke arasında yapılabilecek adımları görüşmek üzere bir araya geldiler.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Erzurum Vali Yardımcısı Sadettin Doğan, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, İran İslam Cumhuriyeti, Genel Vali Ekonomik İşler Yardımcısı ve heyet Başkanı Dr. Reza Hosseıni, Batı Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Javad Agahzadeh, Batı Azerbaycan Ekonomi İleri Genel müdürü Dr.Hossein Seivani, Batı Azerbaycan Valisi Ekonomi İşleri Danışmanı Javad Karamı,Batı Azerbaycan Maden İndüstri ve Ticaret Kurumu Başkanı Dr. Jafar Sadegh Eskandarı,Batı Azerbaycan Tarım ve Hayvancılık Kurumu Başkan Vekili Fazlollah Goreyshi, Batı Azerbaycan Gümrük Bölge Müdürü Ahmad Barkabiyan,Batı Azerbaycan Tranzit ve Karayolları Genel Müdürü Arsalan Şokri, Batı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Yousef Sadrı, Maku Serbest Bölgesi Başkan Vekili Alireza Nasırı, Bazargan Gümrük Müdürü Sadegh Namdar, İran Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Reza Kamı, ile İran hayvancılık, tranzit, sağlık sektörü temsilcileri ile Erzurum’daki ilgili kamu kurum kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile uluslararası ticaret yapan firmaların temsilcileri ve üyeler katıldı.

Başkan Oral: İki ülke arasındaki ticaretin yaptırımlara rağmen ticari istişareler ile aşılacağına da inanıyorum.

Türkiye - İran ikili ilişkiler toplantısının açılışında bir konuşma yapan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, İran’a uygulanan yaptırımları eleştirerek “Özellikle buradan şunu ifade etmek istiyorum. Kardeş ülke İran’a yapılan yaptırımları tasvip etmediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Köklü bir geçmişe sahip olan iki ülke arasındaki ticaretin yaptırımlara rağmen ticari istişareler ile aşılacağına da inanıyorum. ABD’nin yaptırımlarının özellikle İran’ın enerji ve finans sektörlerini hedef aldığı aşikardır. Doğrudan ticari ilişkileri hedef almadığını ve bu yaptırımların İran’ın petrol dışı ticari ilişkilerine etkisinin de dolaylı olacağını belirtmekte fayda var. dolayısıyla, ABD’nin yaptırımlarının Türkiye-İran arasındaki ticari ilişkilerine etkisi de dolaylı olacaktır. İran ile uzun senelere dayanan tarihi, ticari ve ekonomik ilişkilerimiz söz konusudur. İran’ı etkileyen olumsuz bir gelişme hem bölgemizi hem bizi etkilemektedir. İkili ticari ilişkilerimizi ileriye taşıma adına ilişkilerimizi sürdüreceğimize inanıyorum. İnşallah bugün bu toplantı ile İki ülke arasında ticari ve ekonomik anlamda atılması gereken adımlar ile uluslararası ticaret faaliyeti gösteren işletmelerimize bir yol haritası sunmuş olacağız.” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Doğan: İki ülke arasında ekonomi, ticaret ve turizmin geliştirilmesini önemsiyoruz.

İki Ülke arasında geçmişe dayanan ticaret ve ekonomik konularda sağlam zeminlerin olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Doğan “Türkiye olarak ikinci büyük kara sınırımız İran’adır. Bu anlamda iki ülke arasında ticari, ekonomik ve turizm anlamında önemli adımların atılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Bugün burada yapılan ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili görüşmeler ile elde edilecek olumlu sonuçların, ekonomik istikrarın gelişmesine olumlu etkisi olacaktır.” dedi.

Başkonsolos Soltanzadeh : İran olarak en önemli önceliğimiz ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi..

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr.Sojad Soltanzadeh ise yaptığı konuşmada, İran İslam Cumhuriyetinin öncelikli hedefinin iki ülke arasındaki ticari, ekonomik alanda yapılacak çalışmalar ile ticaret hacminin geliştirilmesinden yana olduğunu ifade ederek; Bugün burada Türkiye ve İran heyetlerini bir araya getirmiş bulunmaktayız. İki ülkenin ticari ve ekonomik anlamda birbirlerine olan kapasitelerini burada istişare ederek, ileriye dönük olumlu görüşmeler yapmalarıdır. İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosluğu olarak sektör temsilcilerinin karşılıklı görüşmeleri önemli bir adım olacaktır. İnşallah bu adımların ileriye dönük olarak atılmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Batı Azerbaycan Genel Vali Ekonomik İşler Yardımcısı Dr. Reza Hosseıni: Bugün burada bir araya gelmemiş iki ülke arasında önemli bir fırsat olmalı.

Batı Azerbaycan Genel Vali Ekonomik İşler Yardımcısı Dr. Reza Hosseıni ise gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında “İki ülke arasında çeşitli ticaret ürünü emtiaların karşılıklı olarak alınıp satılmasından yanayız. Bu işbirliği bugün burada iki ülke arasında önemli bir fırsat oluşturmaktadır. İran’ın Batı Azerbaycan eyaleti hem Türkiye’ye hem de Nahçıvan’a sınır bir bölgedir. Maku Serbest Ticaret Bölgesi de bu anlamda iki ülkeye sınır teşkil etmektedir. Batı Azerbaycan eyaleti olarak meyve, yem, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere diğer alanlarda da işbirliği yapmak istemekteyiz. Karşılıklı olarak iki ülkenin birbirinin tecrübelerinden yararlanmasını da bu anlamda önemli buluyoruz.” dedi.

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Dış İlişkiler Uzmanı Kaan Gaffaroğlu ise, İran ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari konular ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, İran Ticaret ve Sanayi Odası ve İslam Ticaret Sanayi Odası arasında yaptığı işbirliği ve ithalat, ihracat rakamları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olan Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş tarafından modernizasyonu yapılan Esendere Gümrük kapısı hakkında bilgiler verdi.

İkili Görüşmeler ve İstişare Toplantısı’nın akabinde iki heyet karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdim ettiler.