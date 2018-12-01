THY- Euroleague
0553 313 94 23

İran Güney Kore'ye mal karşılığı petrol ihraç edecek

- İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhai, ABD yaptırımlarına karşı iki ülke arasında petrol ticaretini sağlayacak ödeme mekanizması oluşturulduğunu duyurdu

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:21
İran Güney Kore'ye mal karşılığı petrol ihraç edecek

ANKARA (AA) - İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'ye mal karşılığı petrol satacağı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan İran-Güney Kore Ortak Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhai, ABD yaptırımlarına karşı iki ülke arasında petrol ticaretini sağlayacak ödeme mekanizması oluşturulduğunu duyurdu.

Tahran ve Seul tarafından geliştirilen mekanizmanın petrol karşılığı mal takasına dayalı olduğunu aktaran Tenhai, "İranlı şirketlerin Güney Kore'den ithal ettiği malların ödemeleri bu ülkeye ihraç edilen petrol fiyatından düşülecek. İthalatçılar, Güney Kore'den aldıkları malların ödemelerini ise İran hükümetine yapacak." dedi.

Tenhai, İran ve Güney Kore'nin merkez bankaları arasında finansal iş birliği imkanı sağlanamadığı takdirde mal takasının iki ülke şirketleri arasında oluşturulacak ortak bir fon çerçevesinde yapılacağını söyledi.

İran'ın Güney Kore'ye yaptığı ihracatın ağırlıklı olarak ham petrol ve petrokimyasal ürünlerden oluştuğunu ifade eden Tenhai, buna karşılık Güney Kore'den ağırlıklı olarak elektronik ürünler ithal edildiğini belirtti.

Güney Kore ve İran'ın karşılıklı ticaret hacmi geçen yıl 12 milyar doları aşarken ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle iki ülkenin ticaret hacmi bu yılın ilk 10 ayında 5 milyar 700 milyon dolarda kaldı.

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Asya ve Okyanusya Ofisi Genel Müdürü Muçteba Museviyan, marttan bu yana İran'ın Güney Kore'ye ihracat rakamının yüzde 66 azaldığını duyurmuştu.

Washington'un İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle Seul, İran'dan petrol ithalatını sıfırlamış, Hyundai gibi Güney Kore'li şirketler, İran'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

ABD'nin 5 Kasım'da İran petrolünü hedef alan yaptırımlarının devreye girmesinden sonra Güney Kore, Washington tarafından İran'a petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülke arasına alınmıştı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:21
  1. ABD Yaptırımları
  2. Güney KORE
  3. iran
  4. petrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamber Efendimiz’in hayatından! Düşmanlarına bile dürüst davranan bir peygamber
    1. Peygamber Efendimiz’in hayatından!..
    2. Benzin ve motorine son! Milli..
    3. Erbakan partisini SP'nin binasına..
    4. "Ortak amacımız, Beşiktaş'ımız için..
    5. MHP Bilecik belediye başkan adayları..
    6. Bakan Kasapoğlu, YTB 2018 İstişare..
    7. Ehl-î sünnetin esasları (1)
    8. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından..
    9. MHP Erzincan belediye başkan adayları..
    10. "Kudüs sadece Filistinlilerin değil..
    11. Kulluğun Şuuru: Dua
    12. Her üç çocuktan ikisi akıllı telefon..
    13. Bor halkı Başkan Erat’ı yeniden istiyor
    14. Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve sis
    15. MHP Çankırı belediye başkan adayları..
    16. İYİ Parti'de adaylık başvuruları başladı
    17. PKK'lılar sızmaya çalıştı! 3 ÖSO..
    18. İnşaat malzemeleri ihracatı 20 milyar..
    19. "Kerkük'teki Kayseri Çarşısı kasıtlı..
    20. IOC, kick boksu tanıdı
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    ABD, 30 ATAK helikopteri teslimatına engel oldu!
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi