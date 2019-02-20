İran gözaltına aldığı 3 Ürdünlüyü serbest bıraktı

AMMAN (AA) - Ürdün, Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren ve İran tarafından gözaltına alınan 3 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat yaptığı yazılı açıklama, Tahran'daki Büyükelçiliğin 3 vatandaşın para cezasıyla serbest bırakıldığı haberini kendilerine ilettiğini kaydetti. Elçiliğin para cezalarını ödemek için İran Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak çalıştığını aktaran Kudat, Ürdün vatandaşlarını serbest bıraktığı için İran hükümetine teşekkür etti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Aralık 2018'de Basra Körfezi açıklarında avlandıkları sırada tekneleriyle birlikte kaybolan 3 Ürdünlü balıkçının İran tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Katarine, yaptığı yazılı açıklamada, "Tahran'daki büyükelçiliğimiz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında diğer Arap ülkelerinden arkadaşlarıyla birlikte balık avladıkları sırada yanlışlıkla İran kara sularına giren üç Ürdünlünün İran'da gözaltında tutulduğunu bildirdi." ifadesini kullanmıştı.

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