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İran: “Gerektiğinde hava savunmamıza yabancı güç takviyesi düşünürüz”

İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Şamhani, yükselen gerilimde, hava savunmasında milli kapasiteyi güçlendirmek için yabancı takviye düşündüklerini söyledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
İran: “Gerektiğinde hava savunmamıza yabancı güç takviyesi düşünürüz”

İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Şamhani, yükselen gerilimde, hava savunmasında milli kapasiteyi güçlendirmek için yabancı takviye düşündüklerini söyledi.


İran’ın ABD’nin yaptırımlarına karşı koyma gücü konusunda basına açıklamalarda bulunan İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Şamhani, bir habercinin ciddi bir tehditle karşılaşması durumunda İran’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almayı düşünüyor mu? şeklindeki sorusuna, "Halen tehdit gösterisiyle karşı karşıyayız. Bununla birlikte ülkemizin hava savunma sistemine gelince milli kapasitemize ilave olarak yabancı takviye kullanmayı düşünürüz” dedi.


Şamhani, İran’ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (PJCPOA) Anlaşması konusunda Rusya veya herhangi başka bir ülkenin ABD ile görüşmesi konusunda arabuluculuk düşünmediğini belirterek, "Şu anki durumda arabuluculuk söz konusu değil. ABD, JCPOA Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekilerek anlaşmanın sorumluklarından kaçındı ve İran’a karşı illegal yaptırımlar uyguladı. ABD, kendi yanlışını düzeltmek için başlangıç noktasına geri dönerek kendi yanlışlarını düzeltmelidir. Bu sürecin arabuluculuğa ihtiyacı yoktur” dedi.


Şamhani, anlaşmaya taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirmeye başlayana kadar İran’ın tedricen anlaşmada öngörülen seviyelerin ötesinde uranyum zenginleştirme faaliyetini artıracağını vurgulayarak, "Bu, İran İslam Cumhuriyeti’nin ciddi bir kararı olup JCPOA’yı ihlal edenler anlaşmanın şartlarını uygulamaya ve taahhütlerini yerine getirmeye başlayıncaya kadar İran bunu yapmaya tedricen devam edecektir” dedi.


Şamhani, ABD’nin Umman Körfezi’nde iki petrol tankerini İran’ın vurduğu iddiasını ise reddetti.


Şamhani, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ihtimali konusunda ise İran’ın sınırlarını koruyacaklarını ve sınır ihlallerini püskürteceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
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