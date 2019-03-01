0553 313 94 23

İran geliştirdiği yeni "pasif radarı" tanıttı

Tahran'da sergilenen yeni radar sisteminin mikro hava araçları ve seyir füzelerini tespit etme kapasitesine sahip olduğu belirtildi

01 Mart 2019 Cuma 16:55
İran geliştirdiği yeni "pasif radarı" tanıttı

ANKARA (AA) - İran, yerleşim noktalarında mikro hava araçları ve seyir füzelerini tespit etme kapasitesine sahip yeni "pasif radar" sistemini sergiledi.

İran devlet televizyonuna göre, "Muin 40" adı verilen radar sistemi başkent Tahran'da Hatemu'l Enbiya Hava Üssü Komutanı Ali Rıza Sabahi Ferd'in katıldığı törenle tanıtıldı.

Hatemu'l Enbiya Hava Üssü ile Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Kurumu'nun ortaklaşa geliştirdiği radarın, yerleşim noktalarında mikro hava araçları ve seyir füzelerini tespit etme kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Kendisini belli etmeden hedefin yerini bulma kapasitesiyle "pasif radar" olarak nitelenen Muin 40'ın menzilinin 400 kilometre olduğu ifade edildi.

Törende ayrıca "Nasır 40" adı verilen yerli üretim navigasyon yardım sistemi de sergilendi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:55
  1. iran
  2. muin 40
  3. Radar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en az 84 sivil öldü"
    1. "YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgede en..
    2. Türkiye ABD'yi resmen reddetti!
    3. Akın Öztürk son savunmasıyla hakim..
    4. ATO Başkanı Baran Kobi Değer..
    5. Biltaci cezaevinde beyin kanaması..
    6. Ardahan'da kar yağışı ve tipi
    7. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası
    8. "Şehir hastanelerini markalaştırmak..
    9. Uludağ’da otobüs devrildi: 9 yaralı
    10. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof...
    11. Kaymakam Uzan, öğrencilerle buluştu
    12. Ürdün'de sağanak yağış 15 yıldır..
    13. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, son..
    14. Uçhisar’da dönemin son meclis..
    15. GÜNCELLEME - Bolu'da telefonla..
    16. FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi..
    17. Edirne'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Afrin Şehidi Çevik dualarla anıldı
    19. Atiker Konyaspor, Göztepe..
    20. Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e..
    21. Karabük’te Mısır’daki idamlara tepki..
    22. Saffet Şeker İlkokulu’nda itfaiye’den..
    23. Vali Ali Hamza Pehlivan: “Sizlere..
    24. İl Genel Meclisinin Mart ayı..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim..
    26. "Demokrasi Tarihimizin Utanç Günü"..
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Bakan Kurum Hatay Stadyumu’nda..
    29. Vergi Haftası futbol turnuvası
    30. Devlet Bahçeli'den 'yeni parti'..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var