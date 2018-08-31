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İran füzeleri gönderdi: Riyad ve Tel Aviv'i vurur!

İran yönetimi Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze gönderdi. Menzili 700 kilometreye kadar olan füzeler, Irak'ın batısı veya güneyine konuşlandırılması durumunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

31 Ağustos 2018 Cuma 14:00
İran füzeleri gönderdi: Riyad ve Tel Aviv'i vurur!

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yeni yaptırımlar ilan etmesiyle çalkantılı günler geçiren İran'dan, Ortadoğu'yu karıştıracak hamle geldi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İran Irak'taki Şii yetkililere balistik füzeler gönderdi. Gelişmeyi dünyaya duyuran uluslararası ajans, haberini İran, Irak ve Batılı kaynaklara dayandırdı. Ajansa bilgi veren üç İranlı yetkili, iki Iraklı istihbarat görevlisi ve iki Batılı ajan, füze transferi kararının 18 ay önce alındığını söyledi.

Füze transferiyle İran'ın düşmanlarına bir uyarı verildiğini belirten Reuters, kısa menzilli füzelerin geçtiğimiz birkaç ay içinde Irak'a ulaştığını duyurdu.

RİYAD VE TEL AVİV'İ VURMA KAPASİTESİNE SAHİP

Menzili 700 kilometreyi bulan Zilzal, Fatih 110 ve Zülfikar füzeleri, Irak'ın batısı veya güneyine konuşlandırılması halinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurma kapasitesine sahip.

IRAK KONU İLE ALAKALI HERHANGİ BİR YORUM YAPMADI

İran Devrim Muhafızları'nın Ortadoğu'ya sürdüğü Kudüs Güçleri'nin, Irak'ın hem güneyinde hem de batısında üsleri bulunuyor.

Bir İranlı yetkili, "Bu sevkiyat, İran'ın saldırıya uğraması halinde bir B planı. Füze sayısı onlarca ancak gerek görülürse artırılabilir" dedi.

Irak hükümeti ve ordusu, füzelerle ilgili bir yorum yapmadı.

BÖLGEDEKİ GENEL DURUM

Siyasi ve ekonomik çalkantılarla boğuşan İran, halihazırda Suriye'deki iç savaşta doğrudan rol alıyor. Irak'ta ise terör örgütü DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasında sahne alan Şii milisler Haşdi Şabi, İran'ın kontrolündeydi.

Batılı ülkeler, son yıllarda İran'ı iç savaş ülkeleri Suriye ile Yemen'e Husiler'e füze göndermekle suçluyor. Tahran yönetimi Suriye'de Beşar Esed'in yanında saf tutarken, Yemen'de ise Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyonla savaşan Husiler'i destekliyor.

İran, Ortadoğu'daki ezeli düşmanları İsrail ve Suudi Arabistan ile çekişiyor. ABD ise, Tahran yönetiminin faaliyetlerinden fazlasıyla rahatsız.

(REUTERS)

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 14:00
  1. İran Devrim Muhafızları
  2. füze
  3. Tahran
  4. Suudi Arabistan
  5. Riyad
  6. Tel Aviv

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