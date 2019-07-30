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İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idama mahkum edildi

Eşini öldürdüğünü itiraf eden İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi idam cezasına çarptırıldı

30 Temmuz 2019 Salı 12:35
İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı idama mahkum edildi

İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, eşini öldürdüğünü itiraf eden İran eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin idama mahkum edildiğini açıkladı.

İran medyasına göre başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İsmaili, Necefi'nin idama mahkum edildiğini belirtti.

İsmaili, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Uzun dönem Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunan reformistlerin önde gelen isimlerinden Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi Mitra Ostad'ı silahla vurarak öldürmüştü. Cinayetten sonra polise teslim olan Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.

Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:35
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