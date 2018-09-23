0553 313 94 23

İran eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den 'paralel güçler' uyarısı!: 'Sistem kendini ıslah etmeli'

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran'daki sistemin kendini ıslah etmesi gerektiğini, aksi takdirde 'ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını' belirterek, "Ülkenin bazı sorunları paralel güçlerin varlığından kaynaklıdır" dedi.

23 Eylül 2018 Pazar 22:03
İran eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den 'paralel güçler' uyarısı!: 'Sistem kendini ıslah etmeli'

Eski İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran'daki sistemin kendini ıslah etmesi gerektiğini, aksi takdirde "ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını" söyledi.

İran'da reformist kanadın en önemli liderlerinden Hatemi, Reformist Yeşil Hareketi'nin liderleri Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi'ye yakınlığıyla bilinen Kaleme sitesinde yer alan açıklamasında, ifade ve basın özgürlüğü ile devletin yönetim mekanizması hakkında değerlendirmede bulundu.

Hatemi, ABD'nin kasımda uygulamaya geçecek yaptırımlarının kendi zaafları nedeniyle daha büyük sorunlara yol açabileceğine işaret ederek, "Ülkenin bazı sorunları paralel güçlerin varlığından kaynaklıdır." dedi.

Ekonomik sorunların yanı sıra, kültürel, siyasi ve güvenlik sorunlarının da gündeme alınması gerektiğini ifade eden Hatemi, devleti yönetenlerin eleştirilere kulak kabartmasının toplumdaki cesaret ve umudu arttıracağını savundu.

Toplum için diyalog ortamının kapalı olduğunu dile getiren Hatemi, "Şiddet, sadece diyalog eksikliği değil, toplumun bazı ihtiyaçlarının karşılanmaması ve umudun kesilmesinden kaynaklıdır. Reformist ve muhafazakar meselesinden ziyade, bu süreçte İran'ın kurtuluşu söz konusu olmalıdır." diye konuştu.

'MEYDANLAR MEDDAHLARA KALIYOR'

İfade özgürlüğü ve güvenliğin toplumdaki nabzını ölçmek için önemli faktörler olduğuna dikkati çeken Hatemi, "Tüm vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve güvenlik içinde yaşayabilmelidir. Bugün mevcut olanı korumak isteyenler ile şartları iyileştirmekten yana olanlar arasındaki zıtlaşma derinleşmiştir. Bizi endişelendiren ise aydın kesim ve halk nezdinde umudun azalmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hatemi, "Sistem kendini ıslah etmeli, aksi takdirde ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır." ifadesini kullandı.

'İLETİŞİM KURABİLİRİZ'

Reformistlerin çevre, adalet ve vatandaşlık hakları konularında daha güçlü programlar hazırlaması gerektiğini vurgulayan Hatemi, şunları kaydetti:

"Her bir reform kendi yapısı içinde ele alınmalıdır. Evrensel insan hakları kuruluşları, çevresel örgütler, şiddet ve aşırıcılığa karşı gruplarla ortak paydalarda buluşabilir ve iletişim kurabiliriz. Söylemimizi evrensel hale getirmeli, reform karşıtlarının içeride ve dışarıda oluşturdukları ağır havayı da dağıtmalıyız."

Bugün özgür ve kirli bilgiye teslim olmayan basının daha etkin bir rol oynayabileceğini söyleyen Hatemi, "Demokrasinin göstergesi, iyi bir gene sahip olmak değil, kabiliyetli ve halkın oyuna layık olmaktır. Bırakalım din karşıtları konuşsun ki ortaya fikir çıksın. İfade özgürlüğünün engellenmesi meydanların meddahlara kalmasına neden oluyor."

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 22:03
  1. Muhammed Hatemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da trafik kazası! Aracın içinde sıkışıp kaldı
    1. Çorum'da trafik kazası! Aracın içinde..
    2. İsrail Filistinlilere savaş..
    3. Bakan Çavuşoğlu'ndan baş döndüren..
    4. Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un..
    5. Rus casus yakalandı! Yeni bir kriz..
    6. Alman Ordusu'na ait dev tesis yanıyor!
    7. Balık tutmak isteyen öğretmenden acı..
    8. Trump'tan Ruhani'ye açık teklif!..
    9. TBMM Başkanı Binali Yıldırım..
    10. İran eski Cumhurbaşkanı Hatemi'den..
    11. Okyanusun ortasında hayat mücadelesi!..
    12. Tunus'taki selin bilançosu ağırlaşıyor!
    13. Siirt'te 8 köy ve mahallede sokağa..
    14. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan kritik..
    15. Afganistan'da polislere bombalı tuzak!
    16. Migros'un tazminat sözünü tutmadığı..
    17. Aydın'da yangın! Olaya müdahale ediliyor
    18. İran'da yas ilan edildi!
    19. Antalyaspor'dan muhteşem dönüş!
    20. Cumhurbaşkanı'ndan boykot kararı!..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?