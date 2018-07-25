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İran ekonomisinde flaş değişiklik

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında başkent Tahran'da toplanan Hükümet Heyeti üyelerinin aldığı kararla İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf'in yerine Abdunnasır Himmeti getirildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:37
İran ekonomisinde flaş değişiklik

İran'da Merkez Bankası başkanlığına Veliyullah Seyf'in yerine Abdunnasır Himmeti getirildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında başkent Tahran'da toplanan Hükümet Heyeti üyelerinin aldığı kararla İran Merkez Bankası Başkanlığına Abdunnasır Himmeti atandı.

Yasa dışı faaliyet gösteren finans kuruluşlarına karşı verdiği mücadele dolayısıyla Seyf'den övgüyle söz eden Ruhani, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Himmeti'ye çalışmalarında para politikası, dünya bankalarıyla iyi ilişkiler kurma, finansal anlaşmaların yapılması ve döviz rezervinin korunması gibi konulara öncelik vermesi tavsiyesinde bulundu.

İran'daki muhafazakarlar ülkedeki ekonomik krizden Ruhani hükümetini sorumlu tutuyor. Bu adımıyla Ruhani, bir süredir eleştiri konusu olan ekonomi ekibinde ilk değişikliği yapmış oldu.

Ruhani'yi destekleyen bazı reformistler her ne kadar Cumhurbaşkanı'nın ekonomi yönetiminde zaafları olduğunu söylese de asıl sorunun idari değil yapısal olduğunu ileri sürüyor.

ABDUNNASIR MİMMETİ KİMDİR?

İran'da özel sigortacılığın mimarı olarak bilinen Himmeti (61),Londra Üniversitesinde ekonomi doktorası aldı. Tahran Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Himmeti, 12 yıl İran Merkez Sigortası Başkanı olarak görev yaptı. 7 yıl Sina Bankası Genel Müdürlüğü yapan Himmeti, daha sonra İran Milli Bankası Genel Müdürü olarak çalıştı. Himmeti, Ruhani hükümeti sonrası 5 yıl İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Ekonomi Komitesi üyesi oldu.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:37
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