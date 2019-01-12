"İran ekonomisi yeni yılda küçülecek"

TAHRAN (AA) - İran'daki Bamdad Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Siyamek Kasımi, ülke ekonomisinin yeni yılda yüzde 3,8 küçüleceğini belirtti.

Kasımi, sosyal medyadaki resmi hesabından ülkenin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) İran'ın yeni yıldaki ekonomik durumu için 3,6, Dünya Bankası'nın 3,7 ve İran Meclis Araştırmalar Merkezi'nin ise yüzde 3,8 küçülme öngördüğünü aktardı.

İlgili kurumlar tarafından yapılan tüm tahminlerin negatif yönde olduğunu ifade eden Kasımi, "İran ekonomisi yeni yılda kesin olarak daha fazla küçülecek." dedi.

ABD'nin 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yeniden uygulamaya başladığı birinci aşama yaptırımlar çerçevesinde İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı.



İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırım uygulandı. Tahran'a sivil havacılık yaptırımları geri getirildi, yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellendi.



İran'ın para birimi tümen üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli işlemlere kısıtlamalar uygulandı ve ABD'ye İran tarafından yapılan el yapımı halı ve gıda ürünlerinin ihracatı yasaklandı.

Yaptırımların devreye girmesiyle kırılgan İran ekonomisinde büyük krizler yaşandı, döviz kuru tarihi artış kaydetti ve ülkedeki enflasyon rakamları halkın alım gücünü zayıflatacak kadar yükseldi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 4 Aralık 2018'de nükleer anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD ile nükleer müzakere doğruydu. İran'ın tüm makamları bunun doğruluğunu teyit etti. Nükleer anlaşmayla ülke 2 sene nefes aldı ve milyarlarca dolar sermaye girişi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ruhani, 26 Aralık 2018'deki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD yaptırımları devam ettiği sürece halkın sorunlarını tam olarak gideremeyeceklerini söylemişti. Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ise ABD yaptırımları nedeniyle İran ekonomisinde sarsılmalar meydana geldiğini kaydetmişti.