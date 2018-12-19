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İran ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kıstı

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:08
İran ekonomik sorunlar nedeniyle bütçeyi kıstı

ANKARA (AA) - İran, ekonomik baskılar nedeniyle 2019 yılı bütçesinde kısıtlamaya gitti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin meclise sunduğu bütçede kısıtlamalara gidildiğini belirtti.

Ekonomik sorunlar nedeniyle hem hükümet hem de hükümet dışı kurumlar olarak bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalındığını aktaran Vaizi, "Şu aşamada baskıların artması nedeniyle bütçede bir miktar kısıtlamaya gitmemiz gerekiyor." dedi.

Bütçe kesintilerinden bazı alanların etkilenmeyeceğini dile getiren Vaizi, "İmam Humeyni Yardım Komitesi, Refah Kurumu, emekliler ve kamu çalışanları bütçe kısıtlamalarından muaf tutulacak." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:08
  1. Bütçe
  2. ekonomik sorunlar
  3. iran
  4. Mahmud Vaizi

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