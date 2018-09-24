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İran kritik açıklama: Saldırıyı düzenleyenler yakalandı!

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde meydana gelen silahlı saldırının birçok failinin yakalandığını açıkladı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
İran kritik açıklama: Saldırıyı düzenleyenler yakalandı!

Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Alevi, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçok kişinin de yakalandığını açıkladı. 

İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi.

Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı. 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
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  4. Mahmud Alevi
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