İran kritik açıklama: Saldırıyı düzenleyenler yakalandı!
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde meydana gelen silahlı saldırının birçok failinin yakalandığını açıkladı.24 Eylül 2018 Pazartesi 11:08
Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Alevi, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçok kişinin de yakalandığını açıkladı.
İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi.
Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda 17'si asker 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.
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