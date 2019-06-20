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İran düşürülen ABD İHA'sının vurulduğu noktanın koordinatlarını paylaştı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: "00:14'te Birleşik Arap Emirlikleri'nden gizlice kalkış yapan ABD'ye ait İHA, İran hava sahasını ihlal etmesinin ardından 04:05'te Kuhmubarek yakınlarında '25°59'43"N 57°02'25"E' koordinatlarında hedef alındı" "ABD İHA'sının parçalarını kara sularımızda düştüğü noktadan topladık"

20 Haziran 2019 Perşembe 23:46
İran düşürülen ABD İHA'sının vurulduğu noktanın koordinatlarını paylaştı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "hava sahası ihlali" gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinde vurulan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu noktanın koordinatlarını paylaşarak, enkazın İran kara sularına düştüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın vurulduktan sonra İran kara sularına düştüğünü belirtti.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"00:14'te Birleşik Arap Emirlikleri'nden gizlice kalkış yapan ABD'ye ait İHA, İran hava sahasını ihlal etmesinin ardından 04:05'te Kuhmubarek yakınlarında '25°59'43"N 57°02'25"E' koordinatlarında hedef alındı. ABD İHA'sının parçalarını kara sularımızda düştüğü noktada ele geçirdik."

- Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın "uluslararası hava sahasında" uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter'dan paylaştığı mesajında ABD'ye ait insansız hava aracını düşüren Tahran'a "İran çok büyük bir hata yaptı." sözleriyle tepki göstermişti. Trump, "İran'a yönelik bir saldırı planı var mı?" sorusuna ise "Yakında göreceksiniz." yanıtını vermişti.

Tahran ile Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi'nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginliğin son haftalarda gerçekleşen gelişmelerle çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor.



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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 23:46
  1. - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  2. ABD
  3. BAE
  4. İHA
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