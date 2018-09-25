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İran dünyaya açıkladı: Sınır ötesi operasyonlar başlıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Rızai, Ahvaz'da 25 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya karşılık vermek için başlatılan "intikam operasyonlarının" sınır ötesine taşınacağını ifade etti.

25 Eylül 2018 Salı 17:15
İran dünyaya açıkladı: Sınır ötesi operasyonlar başlıyor

Rızai, başkent Tahran'da katıldığı bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ahvaz'da askeri töreni hedef alan saldırıya karşılık vermek üzere operasyonlar başlatıldığını belirterek, "İran'ın ilk intikam operasyonu dün gerçekleştirildi ancak bununla yetinmeyeceğiz, sınırların dışına gideceğiz." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre Rızai, dün başlatılan operasyonlar hakkında bilgi paylaşmadı.

"Bu terör saldırısı düşmanların insan hakları kisvesi altında İran halkını yok etme peşinde olduklarını gösteriyor." diyen Rızai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı Abu Dabi Emirliği ve Suudi Arabistan'ın ABD öncülüğünde 5 yıldır İran'a karşı medya ve ekonomik savaş sürdürdüğünü ve bu ülkelerin İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü'nü kullandığını ileri sürdü.

Suudi Arabistan ve BAE yönetimleriyle ilişki kurmanın mümkün olmadığını dile getiren Rızai, "Bugün bu ülkelerle ilişki kurmanın İran'a faydası olmadığını görüyoruz. Onlar savaş dönemi gibi İran'ın karşısında duruyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında düzenlenen saldırıda 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, saldırıyla ilgili ABD, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail yönetimlerini suçluyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:15
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