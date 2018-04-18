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İran dolar kararını açıkladı: Bundan sonra...

İran'da toplanan Bakanlar Kurulu, döviz işlemlerinde bundan böyle dolar yerine euro kullanma kararı aldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
İran dolar kararını açıkladı: Bundan sonra...

İran devlet kanalı Press TV'nin haberine göre dolar kurunu kontrol altına almaya çalışan İran'da, Bakanlar Kurulu toplanarak artık döviz işlemlerinde dolar yerine euro kullanma kararı aldı.

Riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine ilk önce dolar kurunu 42 bin riyale sabitleyen İran, ardından yine devrim gibi bir adım atarak vatandaşlarının banka dışında en fazla 10 bin euroyu elinde tutmasına karar vermişti.

İran Merkez Bankası İranlıların bu ayın sonuna kadar banka dışında tutukları 10 bin euroyu aşan miktarı satmalarını ya da bankalara yatırmalarını istemişti.

TÜRKİYE İLE İLK PARA TAKASINI GERÇEKLEŞTİRDİ   

Tüm bunların yanı sıra İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının da (döviz swap) pazartesi günü gerçekleştiğini duyurdu. Böylece iki ülkenin para birimleri, ilk defa ABD doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi.

DÖVİZ SWAP (TAKAS) İŞLEMİ NEDİR?   

Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli, iki farklı döviz tutarını; işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri/değiştirdikleri, işlemin vade tarihinde ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda geri takas ettikleri işlem. Döviz Swap işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşıyor. Nakit akışı vade başında ve vadede gerçekleşiyor.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
  1. Ekonomi
  2. Press TV
  3. İran
  4. IRNA

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