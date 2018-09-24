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İran doğrudan hedef aldı: Ölümcül bir intikam alınacak

25 kişinin öldüğü saldırının ardından İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, açıklamalarda bulundu. Hamaney, "Saldırıyı yapanlar, S.Arabistan ve BAE tarafından finanse edildi, ABD tarafından da desteklendi" dedi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 16:45
İran doğrudan hedef aldı: Ölümcül bir intikam alınacak

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da hafta sonu gerçekleşen kanlı saldırının ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE FİNANSE ETTİ

Tahran yönetimi, 12'si asker 25 kişinin öldüğü saldırının ardından en net açıklamasını dini lider Ali Hamaney aracılığıyla yaptı.

Hamaney, saldırıyı yapanların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiğini söyledi. Hamaney'e göre ABD de saldırganları destekledi.

ÖLÜMCÜL VE UNUTULMAZ BİR İNTİKAM ALINACAK

Ahvaz'daki askeri geçit törenini kana bulayan saldırganlar, bir parktan kürsüdeki subaylara ateş açmış ve peşinden alandakileri taradı.

12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları, peş peşe yaptığı açıklamalarla 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurmuş, İsrail ve ABD liderlerini doğrudan tehdit etti.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 16:45
  1. iran
  2. abd
  3. suudi arabistan
  4. bae
  5. hamaney
  6. Ahvaz saldırısı

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid1 sa önce
    cübbeli hocamında dediği gibi iran ve abd dosttur.aslas savaşmazlar.inanmayanlar tarihe baksın neden iranda terör ve karkaşa olayı az ama ehli sünnet ülkelerde hep kargaşa ve terör eksik değil.iran abd düşmanlığı diye işi götürüyor.abd de iran düşmanlığı diyerek işi götürüyor.hep danışıklı döğüşteler.nokta.
  • HaticeHatice1 sa önce
    Ayni dusuncedeyim bugune kadar afganistanda irakta yemende suriyede hep buyuk seytan dedigi israile ab abd ye hizmet etti ve savasini sunni muslumanlarla yapti sunni muslumanlari yok etmeye calisti masum halka uzulurum ama iran rejimine yapilacak saldirilarda hakettiler derim cunku iran islamiyet adi altinda kominist rejimle idare ediliyor ilk gittigimde musluman ulke diye gitmistim,ama buyuk hayal kirikligi yasadim azeri turkleri bizi seviyor ama mecusi iran fars halki turkleri sevmiyor zaten azeri turkleri orda 25 veya 30 milyon kadar bir ayaklansalar varya iran diye bir ulke kalmaz
  • MilletMillet1 sa önce
    Bu işi Abd yaptırdı diyorsun . Evet bence de o yaptırdı.Ama İran başka Müslümanlara saldıracak Yani Abdye, İsraile,İngiltereye hizmet edecek . Asla ve kata bu üç şeytana saldırmayacak . Çünkü İranın kendisi de kareyi tamamlayan dördüncü şeytan
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