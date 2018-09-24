İran doğrudan hedef aldı: Ölümcül bir intikam alınacak

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da hafta sonu gerçekleşen kanlı saldırının ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE FİNANSE ETTİ

Tahran yönetimi, 12'si asker 25 kişinin öldüğü saldırının ardından en net açıklamasını dini lider Ali Hamaney aracılığıyla yaptı.

Hamaney, saldırıyı yapanların Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiğini söyledi. Hamaney'e göre ABD de saldırganları destekledi.

ÖLÜMCÜL VE UNUTULMAZ BİR İNTİKAM ALINACAK

Ahvaz'daki askeri geçit törenini kana bulayan saldırganlar, bir parktan kürsüdeki subaylara ateş açmış ve peşinden alandakileri taradı.

12 üyesini kaybeden Devrim Muhafızları, peş peşe yaptığı açıklamalarla 'ölümcül ve unutulmaz' bir intikam alınacağını duyurmuş, İsrail ve ABD liderlerini doğrudan tehdit etti.