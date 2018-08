İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Donald Trump'a tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın, 'Ortadoğu'yu ele geçiriyor ya da beka mücadelesi veriyor' şeklinde iki ayrı zıt kutupta şeytanlaştırılması, ABD'nin zihinsel bozukluğunun ve vicdanının çöküşüyle ortaya çıkan demagojinin belirtisidir" ifadelerini kullandı.

Bipolar demonization of Iran as either "taking over MidEast" or "fighting for survival" indicates US cognitive disorder & demagoguery unleashed by collapse of America's moral compass. Iran has been and always will be a stable, powerful & responsible regional actor.