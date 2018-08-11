İran Dışişleri Bakanı Zarif: Donald Trump'ın Türkiye açıklaması utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.