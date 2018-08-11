İran Dışişleri Bakanı Zarif: Donald Trump'ın Türkiye açıklaması utanç verici
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" şeklinde niteledi.11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.
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