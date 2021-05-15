  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Hamas ateşkesi duyurdu
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'e destek veren ülkeye yapacağı ziyareti iptal etti!
Galatasaray tribünlerinden Filistin'e destek
Dünya İran Dışişleri Bakanı, İsrail'e destek veren ülkeye yapacağı ziyareti iptal etti!
Dünya

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'e destek veren ülkeye yapacağı ziyareti iptal etti!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılması nedeniyle ülkenin başkenti Viyana’ya gerçekleştireceği ziyareti iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 22:31:00 -
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'e destek veren ülkeye yapacağı ziyareti iptal etti!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa turu kapsamında temaslarda bulunacağı Avusturya ziyaretini iptal etti. Avusturyalı gazeteci Stephanie Lichtenstein sosyal medya paylaşımında, Zarif’in Avusturya’nın başkenti Viyana’ya yapacağı ziyareti, Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılması nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

Lichtenstein, Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı paylaşımında, “İran Dışişleri Bakanı Zarif, Avusturya Başbakanlık binasına İsrail bayrağı asılması nedeniyle son anda ziyaretini iptal etti. Avusturya Dışişleri yetkilileri, İran ile ilişkilerin ziyaretin iptal olmasından olumsuz etkilenmeyeceğini söyledi. Ayrıca Dışişleri yetkilileri, İsrail ile ilişkilerin diğer ülke yetkililerinin ziyaretlerine bağlanamayacağını belirtti” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Zarif’in Avusturya ziyaretini uygun görmediği için iptal ettiğini duyurdu.

Avrupa turu kapsamında İspanya’yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif’in buradan Viyana’ya geçmesi bekleniyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü markadan Müslümanlara sansür
Ekonomi

Ünlü markadan Müslümanlara sansür

Dünyanın birçok ülkesinde satış yapan spor ürünleri üreticisi Adidas’ıın imternet sitesinde Müslümanlara sansür uygulandığı ortaya çıktı...
Hamas az önce duyurdu: Deprem olacak hamlemizi beklesinler
Dünya

Hamas az önce duyurdu: Deprem olacak hamlemizi beklesinler

Filistin'de bulunan medya binasını bombalayan İsrail'e Hamas'tan çok sert bir tepki geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Deprem etkisi olac..
İslam alemini Türkiye'nin liderliğinde tek yumruk olmaya çağırdı: İsrail tarihten silinecek, Osmanlı torunları geliyor
Gündem

İslam alemini Türkiye'nin liderliğinde tek yumruk olmaya çağırdı: İsrail tarihten silinecek, Osmanlı torunları geliyor

Prof. Dr. Bayram Altan, işgalci terörist İsrail'in kanlı saldırılarına karşı çok önemli bir makale kaleme aldı. Altan, makalesinde Müslüman..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay