0553 313 94 23

İran Dışişleri Bakanı, Bolton'u sosyal medya akımıyla alaya aldı

- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 2009-2019 yıllarında yaptığı açıklamaları "10 year challenge" akımıyla alaya aldı

18 Ocak 2019 Cuma 20:21
İran Dışişleri Bakanı, Bolton'u sosyal medya akımıyla alaya aldı

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İran'a askeri saldırı çağrılarını, son günlerde sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılan 10 yıllık değişim akımıyla (10 year challenge) alaya aldı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabında, son günlerin popüler akımı "10 year challenge" etiketiyle her ikisi de Bolton'un İran'a saldırı çağrısı yaptığını gösteren 2009 ve 2019'daki iki haberin ekran görüntülerini paylaştı.

Zarif, paylaşımına "Aynı zırva. Aynı zorba. Aynı hezeyan." ifadelerini ekledi.

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin haberinde, eylül ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyinin İran'ı vurma konusunu masaya yatırdığı, Pentagon'dan da bu konuda askeri seçenek talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Sosyal medya kullanıcıları "10 year challenge" başlığını kullanarak, 10 yıl önceki ve bugüne ait fotoğraflarını yan yana koyarak takipçileriyle paylaşıyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:21
  1. Bolton
  2. iran
  3. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Uysal, karne mesajını Büyükçekmece'den verdi
    1. Mevlüt Uysal, karne mesajını..
    2. İran Dışişleri Bakanı, Bolton'u..
    3. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı..
    4. Anneler de karne alacak! Anne Karnesi..
    5. Sakinlerinin 'Esencılıs' olarak..
    6. Manisa'da iki otomobil çapıştı: 9 yaralı
    7. Marslı filmi sinemalarda! Marslı filmi..
    8. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    9. ÖSYM'den e-YDS adaylarına "saat" uyarısı
    10. Türkiye ile Rusya anlaştı! Yakın..
    11. Safranbolu tarihine restorasyon!
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    13. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır
    14. GÜNCELLEME 3 - Cesedi bulunan kadının..
    15. "Hibe hayvan" dolandırıcılığında 16..
    16. Karnedeki zayıf öğrencinin değil tüm..
    17. Ali Koç: Rabbim bizi imtihan ediyor
    18. Yunanistan Müslümanları oyalıyor! Tam..
    19. İBB’nin çocuk meclisi tatil gezi..
    20. Balıkesir'de tarihi eser operasyonu
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak