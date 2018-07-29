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İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile Avrupa arasındaki ayrılıktan faydalanabiliriz!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile Avrupa ülkeleri arasında bir ayrılık olduğunu ve bu durumdan faydalanabileceklerini belirtti.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:54
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ile Avrupa arasındaki ayrılıktan faydalanabiliriz!

Başkent Tahran'da büyükelçiler ve özel sektör yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Zarif, "yaptırım müptelası olan ABD'nin bunun kimseye fayda getirmeyeceğini anlayacağını" belirtti.

Zarif, "ABD ile Avrupa arasında bir ayrılık oluşturabiliriz gibi ham bir düşünceye sahip değilim ama bir ayrılık var ve bundan faydalanabiliriz." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin uluslararası camiada giderek yalnızlaştığını savunan Zarif, ülkesine uygulanmak istenen yaptırımların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:54
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  2. Avrupa
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