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İran dini lideri Hamaney'den savaş çağrısı! Orduya kesin emir verdi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ordusuna, ordu savaş gücünün artırılması için emir verdi.

02 Eylül 2018 Pazar 14:38
İran dini lideri Hamaney'den savaş çağrısı! Orduya kesin emir verdi

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu.

Sitede yapılan açıklamada ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney’in güçlenme çağrısı yaptığı belirtildi:

“Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.”

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:38
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