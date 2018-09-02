İran dini lideri Hamaney'den savaş çağrısı! Orduya kesin emir verdi
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ordusuna, ordu savaş gücünün artırılması için emir verdi.02 Eylül 2018 Pazar 14:38
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu.
Sitede yapılan açıklamada ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney’in güçlenme çağrısı yaptığı belirtildi:
“Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.”
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