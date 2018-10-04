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İran dini lideri Ali Hamaney: İran tokat atacak, Amerika'yı yenecek!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, TV programında çok sert konuştu. Hamaney, "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" dedi.

04 Ekim 2018 Perşembe 10:59
İran dini lideri Ali Hamaney: İran tokat atacak, Amerika'yı yenecek!

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, katıldığı TV programında "İran tokat atacak ve yaptırımlarını defederek Amerika'yı yenecek" açıklamasında bulundu.

Bm'den iran'ı sevindiren karar çıktı

Hürriyet'in haberine göre; Adalet Divanı, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından ilaç, tıbbi cihazlar gibi insani malzemeler ve sivil havacılığa yönelik olanlarını askıya aldı. Karar Tahran'ı sevindirdi, ABD yönetimi ise tepkisini karara gerekçe olan anlaşmayı feshederek gösterdi.

Dostluk anlaşması feshedildi

Art arda gelen gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ile 1955'te imzalanan, "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini bildirdi.

Cevad zarif: amerika yaptırım bağımlısı

Tahran ise kararı memnuniyetle karşıladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif mahkeme kararını "Yaptırım bağımlısı ABD için yeni bir başarısızlık, hukukun üstünlüğünün zaferi" diye tweet attı. İran devlet televizyonları da mahkeme kararını alkışladı. Ekranlarda "Adalet Divanı'nda İran'ın ABD'ye karşı zaferi" diye altyazı geçti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 10:59
  1. İran
  2. Ayetullah Ali Hamaney
  3. Ali Hamaney
  4. Cevad Zarif
  5. ABD
  6. Sert açıklama

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