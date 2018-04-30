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İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!

Hama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugayda şiddetli patlamalar meydan geldi: 38 ölü 57 yaralı

30 Nisan 2018 Pazartesi 01:42
İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!

SuriyeHama'da rejim ve İran Devrim Muhafızlarının bulunduğu tugaya düzenlenen saldırıda mühimmat deposunun isabet alması sonucu şiddetli patlamalar meydan geldi ilk belirlemelere göre 38 kişi öldü 57 kişi yaralandı.

2,6 ŞİDDETİNDE SARSINTIYA NEDEN OLDU

Gece 10 buçuk sularında meydana gelen patlamaların etkisiyle bölgede 2.6 şiddetinde deprem meydana geldiği tespit edildi. Saldırıyı kimin düzenlediği henüz bilinmiyor. 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 01:42
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