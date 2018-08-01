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İran Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek açıklama! 'İzin vermeyeceğiz'

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran halkının ABD'yle görüşmelere izin vermeyeceğini belirterek, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini söyledi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:34
İran Devrim Muhafızları'ndan zehir zemberek açıklama! 'İzin vermeyeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarla dize getirmeye çalıştığı İran'dan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, İran halkının ABD'yle görüşmelere izin vermeyeceğini belirtti.

"İRAN HALKI BÜYÜK ŞEYTANLA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEYECEKTİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ön şart olmaksızın İran'la görüşebileceği" yönündeki açıklamalarına tepki gösteren Caferi, yazılı açıklamasında, "İran halkı, büyük şeytanla (ABD) görüşmeye izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

"KUZEY KORE GİBİ GÖRÜŞME TALEBİNİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Trump'a hitaben kaleme aldığı mektubunda Caferi, İran'ın Kuzey Kore gibi Trump'ın görüşme talebini kabul etmeyeceğini ifade etti.

Caferi, İran halkının ABD'nin yaptırımlarına dayanabileceğini kaydetti.

"ABD'YLE GÖRÜŞMEMEK İRAN HALKININ ÇIKARINA DEĞİL"

Ülkenin önde gelen akademisyenlerinden siyaset bilimci Prof. Dr. Sadık Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'yle görüşmemenin İran halkının çıkarına olmadığını savunmuş, halkın çoğunluğunun ABD'yle görüşmeyi reddetme politikasını kabul etmediğini öne sürmüştü.

Zibakelam, "Keşke İran meclisi ABD'yle görüşme konusunda halkın görüşünü almak için anket düzenleseydi de halkın yüzde kaçının Tahran yönetimiyle aynı düşündüğü belli olsaydı" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:34
  1. İran
  2. Devrim Muhafızları
  3. ABD
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