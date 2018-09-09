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İran Devrim Muhafızları'ndan saldırı açıklaması!

Irak'ta Erbil şehrinin Köysancak ilçesinde, muhalif kesimi hedef alan saldırıyı İran Devrim Muhafızları üstelendi.

09 Eylül 2018 Pazar 22:11
İran Devrim Muhafızları'ndan saldırı açıklaması!

İran Devrim Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e bağlı Köysancak ilçesinde İranlı Kürt muhaliflerini hedef alan saldırıyı üstlendi. 

İran Devrim Muhafızları yayınladığı yazılı açıklamada, dün IKBY’nin başkenti Erbil’e bağlı Köysancak ilçesindeki İranlı Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Demokrat Partisi’nin (HDK) merkezlerine 7 roketle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada saldırıda ayrıca insansız hava uçağının kullanıldığı belirtildi. 

Dün IKBY’de yer alan iki Kürt muhalif partisinin binasına düzenlen roketli saldırıda, aralarında partilerin bazı yöneticilerin bulunduğu 14 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralanmıştı. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 22:11
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