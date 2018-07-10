İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı!

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Hüseyin Selami, Tahran ve Tel Aviv arasındaki artan gerilim hakkında konuştu.

Selami, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin yakınında “İsrail'i bitirebilecek bir İslam ordusu" kurabileceğini açıkladı.

''SİYONİST REJİM HİÇ OLMADIĞI KADAR TEHLİKEDE''

Times of Israel'in aktardığına göre, Selami, "Bugün uluslararası bir İslam ordusu Suriye'de kurulmuştur ve Müslümanların sesi Golan yakınlarında duyulmaktadır. Emirler bekleniyor… Bu ordu ile İsrail rejiminin ortadan kaldırılması sağlanacak ve bu rejimin yaşamı temelli sona erecek. Siyonist rejimin hayatı şimdi hiçbir zaman olmadığı kadar tehlikede” dedi.

Selami aynı zamanda Lübnan Hizbullah militanlarının da İsrail'i hedefleyen 100 bin füzesinin olduğunu belirtti. Selami, "Lübnan'da bir kuvvet oluşturuyoruz çünkü düşmanla bütün gücümüzle oradan savaşmak istiyoruz. Hizbullah bugün karada Siyonist rejimi kendi başına yenebilecek güce sahip. Siyonist rejimin stratejik derinliği yok” şeklinde konuştu.

(TIMETURK)