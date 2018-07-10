0553 313 94 23

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı!

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hüseyin Selami Golan Tepeleri'nin yakınında İslam ordusu kurabileceklerini söyledi.

10 Temmuz 2018 Salı 17:20
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı!

İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Hüseyin Selami, Tahran ve Tel Aviv arasındaki artan gerilim hakkında konuştu.

Selami, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin yakınında “İsrail'i bitirebilecek bir İslam ordusu" kurabileceğini açıkladı.

''SİYONİST REJİM HİÇ OLMADIĞI KADAR TEHLİKEDE''

Times of Israel'in aktardığına göre, Selami, "Bugün uluslararası bir İslam ordusu Suriye'de kurulmuştur ve Müslümanların sesi Golan yakınlarında duyulmaktadır. Emirler bekleniyor… Bu ordu ile İsrail rejiminin ortadan kaldırılması sağlanacak ve bu rejimin yaşamı temelli sona erecek. Siyonist rejimin hayatı şimdi hiçbir zaman olmadığı kadar tehlikede” dedi.

Selami aynı zamanda Lübnan Hizbullah militanlarının da İsrail'i hedefleyen 100 bin füzesinin olduğunu belirtti. Selami, "Lübnan'da bir kuvvet oluşturuyoruz çünkü düşmanla bütün gücümüzle oradan savaşmak istiyoruz. Hizbullah bugün karada Siyonist rejimi kendi başına yenebilecek güce sahip. Siyonist rejimin stratejik derinliği yok” şeklinde konuştu.

(TIMETURK)

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 17:20
  1. İran Devrim Muhafızları
  2. Times of Israel
  3. Hüseyin Selami
  4. Tahran
  5. Tel Aviv

YORUM YAZ

  • MUSTAFAMUSTAFA1 sa önce
    İSLAM ALEMİNİN KANINI AKITTIKLARI YETMEDİ ŞİMDİDE İSRALİN BEKÇİLİĞİNİ YAPARLARARTIK
  • serdengeçtiserdengeçti1 sa önce
    suriyedeki müslüman kardeşlerimizin kanına giren,ırzına geçen ordu islam ordusu olamaz.suriye deki yaptığınız zulüm cezasız kalmayacak. "israilin eliyle olsun" istediğim gibi bir yanlış anlama olmasın.Ama bu iran ın başına bir bela gelecek.
  • kayıkayı1 sa önce
    laf laf lafff.icraat????
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla satılıyor
  1. Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla..
  2. Muzlu tavuk göğsü tarifi
  3. Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı
  4. Peynirli çörek nasıl yapılır?
  5. İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan..
  6. Borsa günü düşüşle tamamladı
  7. Yağ mantısı nasıl yapılır?
  8. Gaziantep'te Hint keneviri..
  9. Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne..
  10. Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması
  11. Çocuklarda iştahsızlık neden olur?
  12. İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
  13. İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!
  14. Üzerinden kasten arabayla geçilen..
  15. Başkan Erdoğan'dan "savunma sanayi"..
  16. PKK'lı teröristler kıskaca alındı
  17. Koşa koşa Ankara'ya gelmişti.....
  18. İyi gelmediği hastalık yok! İşte..
  19. ATAK gövde gösterisi yapacak
  20. Kedi dili bisküvili pasta tarifi
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!