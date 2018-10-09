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İran Devrim Muhafızları'ndan Hatemi açıklaması!

İran Devrim Muhafızları, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin, 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah'la görüşmesinin içeriğini paylaşması gerektiğini açıkladı.

09 Ekim 2018 Salı 15:10
İran Devrim Muhafızları'ndan Hatemi açıklaması!

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Milis Güçleri (Besiç) Komutanı Muhammed Rıza Nakdi, ülkedeki reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nin dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'le görüşmesinin içeriğini kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

İran devlet televizyonundaki konuşmasında Nakdi, ülkedeki reformistlerin lideri eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi dönemin Suudi Arabistan Kralı Abdullah'la görüşmesiyle ilgili ses kaydının olduğunu söyledi.

Hatemi'nin Riyad yönetiminden para aldığına dair soru üzerine Nakdi, ikili arasında neler konuşulduğunu Hatemi'nin kamuoyuyla paylaşması gerektiğini belirterek, Hatemi'nin o dönemde resmi bir görevinin bulunmadığına işaret etti.

Nakdi, ses kaydında Hatemi'nin Kral Abdullah'a İran'daki reformistlerin programından ve cumhurbaşkanlığı adaylığına kendisinin yerine Mir Hüseyin Musevi'nin getirildiğinden bahsettiğini öne sürdü.

Muntezari'nin Devrim Muhafızları'nı suçlaması

Nakdi'nin açıklamalarının muhalif din adamı Ayetullah Hüseyin Ali Muntezari'nin anılarını aktaran oğlu Ahmed Muntezari'nin, Devrim Muhafızları'nı şüphe altında bırakacak açıklamalarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Muntezari, cumartesi günü internet üzerinden yayın yapan Aparat televizyonuna yaptığı konuşmada, 1986 yılının Ağustos ayında Suudi Arabistanlı yetkililerin İranlıların hac kafilesi otobüsünde Devrim Muhafızları'na ait olan TNT patlayıcı maddesi bulduklarını açıklamıştı.

Olayı, dönemin Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı ve İran Meclis Başkanı Haşimi Rafsancani'ye bağlı 6 Devrim Muhafızı'nın gerçekleştirdiğini belirten Muntezari, Devrim lideri Humeyni'nin o dönemki hac sorumlusu Mehdi Kerrubi'nin konuyla ilgili Suudi Arabistan Kralı Fahd bin Abdulaziz'den özür dilediğini belirtmişti.

İran'da Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu'nu (CFT) da kapsayan Kara Para Aklamanın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'na (FATF) üyeliğin tartışıldığı bugünlerde muhafazakarlarla reformistlerin arasındaki çekişmenin arttığı gözleniyor.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:10
  1. İran Devrim Muhafızları
  2. Hatemi

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