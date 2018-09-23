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İran Devrim Muhafızları'ndan çok sert açıklama! 'Unutulmaz bir intikam alacağız'

İran'ın Ahvaz kentünde dün düzenlenen ve 25 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan çok sert intikam açıklaması geldi.

23 Eylül 2018 Pazar 14:56
İran Devrim Muhafızları'ndan çok sert açıklama! 'Unutulmaz bir intikam alacağız'

İran Devrim Muhafızları Ordusu,  dün Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yapılan ve 12'si Devrim Muhafızı 25 kişinin ölümüne yol açan saldırının faillerinden 'unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.

'BÖLGEDE VE ÖTESİNDE TAKİP EDECEĞİZ'

Devrim Muhafızları failleri 'bölge ve ötesinde takip etmeyi istediklerini' de açıklamalarında belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani söz konusu El Ahvaziyye adlı grubu isim vermeden ABD destekli bir Körfez ülkesinin mali ve askeri açıdan desteklemekle sorumlu tutmuştu.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 14:56
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