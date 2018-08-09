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İran Devrim Muhafızları'ndan BBC'ye şok suçlama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkeye karşı medya üzerinden psikolojik savaş başlatıldığını, bu savaşın da İran'ın 350 yıllık güncellenmiş arşivini elinde bulunduran İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından yönetildiğini ifade etti.

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:55
İran Devrim Muhafızları'ndan BBC'ye şok suçlama

İran'da "Gazeteciler Günü" münasebetiyle Erdebil kentinde düzenlenen etkinlikte konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkeye karşı medya üzerinden psikolojik savaş başlatıldığını söyledi.

İran'a karşı medya üzerinden psikolojik savaş ilan edenlerin çok geniş imkânlara sahip olduklarını dile getiren Şerif, bunların amaçlarından birinin toplumda ayrılık çıkarmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün BBC'nin İran'a karşı medya savaşının komutanı olduğuna şahitlik ediyoruz. BBC'nin bu gücü İran'daki olaylara ilişkin 350 yıllık güncellenmiş arşivi elinde bulundurmasıdır."

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, BBC'nin ülke içinde düzensizlik ve karışıklık çıkarma kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Şerif, söz konusu yayın kuruluşunun en önemli hedefinin rejim ve halk arasındaki güveni ortadan kaldırmak olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

- BBC'ye devlet arşivlerini çalma suçlaması

İran, BBC'ye karşı daha önce de suçlamalarda bulunmuş ve Eylül 2011'de İran İstihbarat Bakanlığı, "BBC'ye gizli bilgileri aktarmakla" suçladığı bazı kişilerin tutuklandığını açıklamıştı.

İstihbarat Bakanlığı, Eylül 2014'te de BBC'yi, "İran'daki ajanları vasıtasıyla, ülkenin arşivlerinin bulunduğu bir hükümet binasından tarihi ve kültürel arşiv belgelerini çalma teşebbüsünde bulunmakla" suçlamıştı.

BBC tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:55
  1. Ordu
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. General Ramazan Şerif
  4. BBC
  5. BBC'yi suçladı

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