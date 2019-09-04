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İran devlet televizyonuyla ilgili "derin devlet" iddiası

İran Radyo Televizyon Kurumunun eski yöneticisi Muhammed Serefraz'ın "derin devlet" iddialarını gündeme getirdiği kitap tartışmalara neden oldu

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
İran devlet televizyonuyla ilgili "derin devlet" iddiası

İSTANBUL (AA) - İran Radyo Televizyon Kurumunun (IRIB) eski Genel Müdürü Muhammed Serefraz'ın, ülkede güvenlik güçlerine sızan, medya ve finans gücüne sahip "derin devlet" iddiasını gündeme getirdiği "Bir İstifa Hikayesi" kitabı tartışmalara yol açtı.

Serefraz, kısa süre önce internette yayımladığı "Bir İstifa Hikayesi" adlı kitabında, devlet içinde IRIB aleyhinde faaliyet yürüten bir şebeke olduğundan söz ediyor ve bunu görev yaptığı yıllarda İran lideri Ali Hamaney'e de aktardığını ifade ediyor.

Söz konusu kitapta Serefraz, Hamaney'e "Ülke içi ve dışında finans ve medyaya sahip, hem de güvenlik güçlerinde etkili olan bir derin devlet yapılanması IRIB aleyhine planlar yapmaktadır." dediğini belirtiyor.

Hamaney tarafından 2014'te 5 yıl süreyle IRIB Genel Müdürü olarak atanan, ancak 2 yıl sonra istifa eden Serefraz, derin devletin IRIB'e yönelik komplo girişimlerine Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat biriminin sessiz kaldığını öne sürüyor.

- İddialar "delilsiz" eleştirisi

Kitap, ülkede tartışmalara yol açarken Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı da konuyla ilgili bir analiz yayımladı.

"Muhammed Serefraz ve Bir Nüfuzun Hikayesi" başlıklı analizde Serefraz'ın iddialarına ilişkin herhangi bir delil sunmaması eleştirildi.

Yine kitapta gündeme getirilen eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin eleştirilere tahammül etmemesiyle ilgili iddialara ise Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi cevap verdi.

Borna Haber Ajansı'na konuşan Haşimi, Keyhan ve Selam gazetelerinin Rafsancani hakkında ağır eleştirilerde bulunmasına rağmen babasının bu gazeteler aleyhine adım atmadığını söyledi.

- Kitaptaki diğer başlıklar

Eski IRIB Genel Müdürü Muhammed Serefraz, 273 sayfalık kitabında ayrıca, Hamaney'in IRIB üzerindeki belirleyici rolü, kurumun muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin 2009 yılında katıldığı olaylı cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşımı ve medyada yasaklı isimler gibi daha birçok konuyu ele alıyor.

Kitapta, kurumda görevli emniyet mensuplarının akademisyen ve sanatçılardan oluşan binlerce kişinin IRIB yerleşkesine girmemesi için liste tuttukları da ifade ediliyor.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  1. "Bir İstifanın Hikayesi" kitabı
  2. iran
  3. İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB)
  4. Muhammed Serefraz

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