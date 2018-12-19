İran devlet televizyonuna meclisten eleştiri

ANKARA (AA) - İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nimeti, bir milletvekilinin gümrük memurlarıyla yaşadığı tartışmayı çarpıttığı iddia edilen devlet televizyonuna (IRIB) tepki gösterdi.

Meclisteki konuşması sırasında Seravan milletvekili Muhammed Baset Dorrazehi'nin, gümrük memuruyla yaşadığı tartışmanın IRIB tarafından doğru şekilde aktarılmadığını öne süren Nimeti, "Devlet televizyonu meclise olumlu yaklaşmıyor, bu tavırlarından vazgeçmeleri gerekiyor." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, IRIB'in olayla ilgili sunduğu haberde eksik bilgi verdiğini, bu nedenle meclisin sanki olayı kınamadığı algısı oluştuğunu dile getiren Nimeti, milletvekili Dorrazehi'nin gümrük memuru tarafından 45 dakika bekletildiğini, bunun sonucunda memurla ağız dalaşına girdiğini belirtti.

Nimeti, meclisin de olayı soruşturduğunu aktardı.

- Milletvekilinden gümrük memuruna hakaret iddiası

Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan milletvekili Dorrazehi'nin, Tahran'daki Gümrük İdaresi'ni ziyareti sırasında görevli memura yasa dışı bir işlem talebinde bulunduğu iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyümüş, milletvekili görevli memura hakaret ettiği gerekçesiyle Gümrük İdaresi'nden dışarı atılmıştı.

Olayın ardından Gümrük İdaresi'nin Ekonomi Bakanlığı'na bağlı olması nedeniyle Bakan Ferhad Dejpesend hakkında mecliste gensoru önergesi verilmiş, ancak önerge daha sonra geri çekilmişti.

Gümrük memuruna hakaret ettiği iddia edilen milletvekili Dorrazehi, kamuoyunda tepkiyle karşılanan olay sonrasında halktan ve meclisten özür dilemişti.



