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İran devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentindeki bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu
06 Aralık 2018 Perşembe 10:36
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:36
çabahar
iran
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