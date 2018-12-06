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İran devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentindeki bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu

06 Aralık 2018 Perşembe 10:36
İran devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki Çabahar kentindeki bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu
Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:36
  1. çabahar
  2. iran

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