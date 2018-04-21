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İran dergisi Özal’ı kapak yaptı

Ticaret-i Ferda adlı ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski cumhurbaşkanı Özal‘ı 'Kalkınma komutanı' başlığıyla kapağına taşıdı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 18:34
İran dergisi Özal’ı kapak yaptı

İran'da bir ekonomi dergisi, 25'inci ölüm yıl dönümünde eski cumhurbaşkanı Turgut Özal‘ı kapağına taşıdı.

İran'da haftalık yayımlanan ekonomi ve ticaret dergisi "Ticaret-i Ferda" (Yarının Ticareti) bugün çıkan son sayısında eski cumhurbaşkanı Özal'ın ekonomideki başarılarına geniş yer ayırdı.

Özal hakkında "Kalkınma komutanı" nitelemesini yapan dergi, İran'da devam eden ekonomik krizden çıkış yollarının Özal'ın ekonomi politikalarını uygulamaktan geçtiğini yazdı.

İran'daki ekonomik durumun ne kadar kötü olsa da 1980'lerin Türkiye'si gibi olmadığının anlatıldığı makalede Özal'ın Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi kriz döneminde ortaya çıkarak ülkeyi kapalı ekonomiden modern ekonomiye taşıdığı aktarıldı.

Makalede, "Bu günlerde 25'inci ölüm yıl dönümünde andığımız modern Türk ekonomisinin mimarı Turgut Özal gibi birisi İran ekonomisinde neden yok?" ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 18:34
  1. İran
  2. İran ekonomisi
  3. Turgut Özal
  4. Ticaret-i Ferda

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