İran depremi Hakkari'de hissedildi! Halk sokağa indi
İran'ın Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayetinde meydana gelen deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hissedildi.25 Kasım 2018 Pazar 21:39
İran-Irak sınırında meydana gelen deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.
İran'ın Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayetinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de paniğe neden olan depremden dolayı vatandaşlar sokağa indi.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı ilçede deprem nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda bekliyorlar.
YORUM YAZ