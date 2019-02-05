İran Cumhurbaşkanı'ndan "sansür ve yasak" eleştirisi

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki yasakları eleştirerek engelleme devrinin geçtiğini, sansür ve yasaklarla halkın sorularına cevap verilemeyeceğini söyledi.

Başkent Tahran'da düzenlenen "Yılın Kitabı" ödül töreninde konuşan Ruhani, ülkedeki yasak ve sansür uygulamalarını eleştirdi.

Halkın şüphelerinin giderilmesi ve sorularına cevap verilmesi gerektiğini belirten Ruhani, "Dikte ve yasaklarla halkın sorularına cevap verilmez. Sansür, halkın şüphelerini gidermez ve sorularına cevap olmaz. Sorulara, rasyonel ve bilimsel bir şekilde cevap verilmelidir. Kanıtlar ve belgelerle sorulara en iyi şekilde cevap vermeliyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle devam etti:

"Engelleme devri geride kaldı. Eğer geride kalmadıysa da günümüz dünyasında kısıtlamalarla sorunları çözemeyiz. Akıl, kitap, diyalog ve izahat ile sorunlarımızı çözmeliyiz."

İran devriminin siyasi olmaktan öte kültürel bir devrim olduğunu savunan Ruhani, "Bugün şüpheleri engelleyecek bir imkanımız yok ve kuşkuların oluşmasının önüne geçemeyiz. Eğer alimin kalemi kırılsa ve dili kesilse de o işaret diliyle şüphelerini ifade edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nın İran'ı geriye döndüremeyeceğini iddia eden Ruhani, ilerleme yolunda hareket etmeyi sürdüreceklerini ve zorlukları aşacaklarını belirterek, devrimden önce yazarlar arasında kadın oranının yüzde 8 olduğunu ancak günümüzde bu oranın yüzde 32'ye çıktığını, bunun da ilerlemenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.



