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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye şok suçlama! 'Verdiği sözleri tutmadı'

İran Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yapan reformist Fatima Hüseyni, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini seçim öncesi sunduğu vaatleri yerine getirmemekle suçladı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:33
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye şok suçlama! 'Verdiği sözleri tutmadı'

İran'da reformist milletvekili Fatima Hüseyni, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini seçim vaatlerini yerine getirmemekle eleştirdi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) göre, İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Tahran Milletvekili Hüseyni, Ruhani hükümetinin, "vatandaşlık hakları ve siyasi sınırlamaların kaldırılması" sözlerini yerine getirmediğini söyledi.

"Verdiği sözleri yerine getirmedi"

Hüseyni, "Tedbir (Ruhani) Hükümeti, vatandaşlık hakları ve siyasi sınırlamaların kaldırılması konularında verdiği sözleri yerine getirmedi." dedi.

Ülkedeki kamuoyu güveninin azalmasının ekonomik krizi derinleştirdiğine değinen Hüseyni, hükümetin ekonomiyi uzmanlarla çözme yoluna gitmemesinin söz konusu sorunu artırdığını belirtti.

İran'da reformistler, iki dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'nin ev hapsinin sona ermesi başta olmak üzere, özgürlüklerin artırılması, batıyla ilişkilerin geliştirilmesi ve siyasi yasakların kaldırılması gibi taleplerle Ruhani'yi destekledi. Bazıları her şeye rağmen bu desteğin devam etmesini savunurken bazıları ise Hasan Ruhani'yi icraatlarında başarısız olmakla eleştiriyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:33
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