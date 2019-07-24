0553 313 94 23

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Macron'a mesaj

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Macron'a mesaj

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mesajını iletmek üzere geldiği Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'nin Paris'i ziyaret ederek Ruhani'nin yazılı mesajını Macron'a sunduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilen Arakçi'ye, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine uyması ve Basra Körfezi'nde artan gerginliği azaltacak girişimlerde bulunması gerektiğinin hatırlatıldığı ifade edildi.

Ruhani'nin Macron'a gönderdiği mesajın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

- "ABD, yasa dışı yaptırımlarla İran halkını hedef aldı"

Öte yandan Arakçi, Paris ziyareti kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Le Drian ile görüşmesinde Arakçi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı Avrupa'nın konumunu netleştirmesini beklediklerini kaydetti.

İran'ın ABD'nin yaptırımlarına karşı, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen azaltma adımıyla, diplomasiye kapıyı kapatmadığına işaret eden Arakçi, "ABD, yasa dışı yaptırımlarla İran halkını hedef aldı. Avrupa'dan, ABD'nin maksimum baskı stratejisinin bir parçası olan İran petrol ihracatını sıfırlama girişimlerine karşı duruş sergilemesini bekliyoruz." dedi.

Fransa'nın nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını sürdürdüğünü belirten Le Drian ise ABD yaptırımlarını bertaraf edebilmek için geliştirilen "INSTEX" adı verilen özel ödeme mekanizmasına ilişkin, "INSTEX'i oluşturmak uzun sürse de bu mekanizmanın faaliyete girmesi önemli bir siyasi adım olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

- İran, Avrupa ile petrol ticaretini sürdürmek istiyor

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocakta INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem, iki hafta önce yapılmıştı.

İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
  1. - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
  2. Fransa
  3. INSTEX
  4. iran
  5. Macron
  6. Ruhani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı, fiyatlar arttı
    1. Av yasağı geldi, tezgahlar boşaldı,..
    2. 2019 FIBA Dünya Kupası'nın resmi..
    3. Başkanı Ensari, yapımı devam eden..
    4. Mardin’deki PKK/KCK operasyonu
    5. Lionel Messi'nin cezası belli oldu
    6. 23. Manavgat Barış Suyu Kültür,..
    7. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    8. İngiltere İran’a ara bulucu göndermiş!
    9. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    10. TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık"..
    11. Katil Sisi’nin bakanından skandal..
    12. (Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk,..
    13. MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
    14. Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir..
    15. Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6..
    16. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış..
    17. Portekiz'de yere izmarit atana 250..
    18. İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
    19. Samsun’da acı olay
    20. Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu..
    21. Bombaylı genç, elektrikli bisikletini..
    22. Afganistan’da kadın milletvekili..
    23. Zeytinin Anadolu topraklarındaki..
    24. Anayasa Mahkemesinden kanun iptali
    25. Dünyaca ünlü banka JP Morgan,..
    26. Burhaniye’de bağlama kursu ilgi gördü
    27. TOKİ’den kim ev alır?
    28. Kütahya’da Gazeteciler ve Basın Bayramı
    29. Burhaniyeli simitçi vatandaşları..
    30. Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi