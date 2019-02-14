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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık"

14 Şubat 2019 Perşembe 16:22
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yabancı müdahale ve terör tehdidinden kurtulmuş Suriye'nin önemini görüştük, toprak bütünlüğünü vurguladık"

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:22
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