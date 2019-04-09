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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "İki tarafın da nükleer anlaşma ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. İran, bu anlaşmadaki meşru ekonomik kazanımlarını bu sayede elde edecektir" - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:"Fransa, diğer AB şirketleriyle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını düzeltmesi için teşvikte bulunacak ve bu yönde çaba gösterecek"

09 Nisan 2019 Salı 23:00
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Macron ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede nükleer anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İki tarafın da nükleer anlaşma ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. İran, bu anlaşmadaki meşru ekonomik kazanımlarını bu sayede elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran'ın kendi taahhütlerini yerine getirmesine rağmen henüz karşı taraftan dikkate değer bir adım atılmadığına dikkati çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) şu ana kadar 14 kez İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını teyit ettiğini kaydetti.

AB'nin taahhütleri kapsamında kurduğu mali kanalın etkili ve süratli bir şekilde uygulamaya geçirilmesini isteyen Ruhani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili attığı adımı "tahrik edici, tehlikeli ve uluslararası ilişkilerde daha önce görülmemiş bir şey" olarak nitelendirdi.

- "Fransa bölgesel meseleleri dikkatli bir şekilde takip etmektedir"

Macron da Paris-Tahran iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesinin zaruretine vurgu yaparak, "Fransa ve AB şirketlerinin, nükleer anlaşmanın tüm içeriğinin uygulanmasıyla ilgili taahhütlerinin takipçisi" olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki çıkarlarının temin edilmesi ve korunması için Fransa olarak ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını kaydeden Macron, "Fransa bölgesel meseleleri dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Mali kanalın kurulması da AB'nin nükleer anlaşmanın korunması noktasındaki iradesinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Macron ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Fransa, diğer AB şirketleriyle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını düzeltmesi için teşvikte bulunacak ve bu yönde çaba gösterecek. Şüphe yok ki Rusya ve Çin'in de bu çabada oynadığı rol çok önemlidir."

Macron, sel felaketi nedeniyle Ruhani'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, Fransa'nın selzedelere insani yardım gönderme kararı aldığını aktardı.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:00
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