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İran Cumhurbaşkanı Ruhani:“ABD’nin Basra Körfezi’ndeki koalisyon planı uygulanabilir değil”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Basra Körfezi’nde kurmak istediği askeri koalisyonun sadece slogandan ibaret olduğunu, bu planın uygulanabilir olmadığını söyledi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:“ABD’nin Basra Körfezi’ndeki koalisyon planı uygulanabilir değil”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Basra Körfezi’nde kurmak istediği askeri koalisyonun sadece slogandan ibaret olduğunu, bu planın uygulanabilir olmadığını söyledi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, ABD tarafından Basra Körfezi’nde kurulması planlanan koalisyonun uygulanabilir olmadığını söyleyerek, “Bu plan uygulansa dahi bölgenin güvenliğine hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.


Körfez ülkelerine seslenen Ruhani, İran İslam Cumhuriyetinin Körfez’e kıyısı olan diğer ülkelerle birlikte, bölgenin güvenliğini sağlamaya her zaman hazır olduğunu söyledi. Basra Körfezi’nin güvenliği için yabancı güçlere ihtiyaçlarının olmadığını vurgulayan Ruhani, bölge ülkeleri ile kurulacak ilişkinin önemine işaret ederek, “Bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ile kendi güvenliğimizi sağlayabiliriz. ABD’nin sunduğu vaat ve tekliflerin onlara hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.


ABD öncülüğünde Basra Körfezi’nde kurulması planlanan koalisyona İsrail’in de katılacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Ruhani, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamaktan aciz olduğunu ifade ederek, “İsrail’in olduğu her yerde katliam ve ölümler gerçekleşmiştir. Bölgedeki terörizmin kaynağı Siyonist İsrail rejimidir” ifadelerini kullandı.



“Nükleer Anlaşmadaki Taahhütler Askıya Almaya Devam Edeceğiz”


Nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Eğer ikinci 60 günlük süre içerisinde bir sonuca varamazsak üçüncü aşamayı başlatacağız. Ardından 60 gün daha süre tanıyarak mantıklı bir çözüm yolu bulmaya çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
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