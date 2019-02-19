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İran Çinli balıkçıların gemilerini karasularında istemiyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Çinli balıkçılara ait gemilerin İran karasularını terk etmesi gerektiğini söyledi

19 Şubat 2019 Salı 15:29
İran Çinli balıkçıların gemilerini karasularında istemiyor

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Çinli balıkçılara ait gemilerin İran karasularını terk etmesi gerektiğini belirtti.

Tengsiri, Basra Körfezi'nde yer alan İran'ın Keşm Adasında balıkçılarla bir araya geldiği toplantıda, İranlı balıkçıların Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde avlanmaları gerektiğini ifade ederek, "Çinli balıkçılara ait gemilerin İran karasularını terk etmesi ve bu konuda yapılan anlaşmaların iptal edilmesi gerekiyor." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran'a ait büyük balıkçı gemilerinin ülkenin güney sahillerinde 12 mil açığa kadar trol avcılığı yapamayacağını hatırlatan Tengsiri, küçük balıkçı teknelerinin ise 12 mil içeresinde de avlanabileceğini vurguladı.

Tengsiri ayrıca ülkede balıkçılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Besiç üyelerinden meydana gelen bir kurum oluşturacaklarını ve bu kurum sayesinde kaçak avlanmaların önüne geçeceklerini kaydetti.

İran, ülkenin güneydoğusundaki Sistan- Beluçistan eyaleti kıyılarında Çinli balıkçılara ait büyük gemilerin avlanmalarına izin veriyor. İranlı balıkçılar, bu büyük balıkçı gemilerinin kendilerine ait denizlerdeki tüm balıkları silip süpürdüğünü ve tek geçim kaynaklarına büyük darbe vurulduğunu ifade ediyor.

İran Anayasası'na göre "iç düzeni sağlama, devrimin korunması ve sapkın hareketlerin önlenmesi" gibi görevleri olan Devrim Muhafızları'na bağlı Besiç (milis teşkilatı), devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin emriyle Kasım 1979'da, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yine Humeyni'nin talimatıyla 5 Mayıs 1979'da kurulmuştu.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:29
  1. Ali Rıza Tengsiri
  2. Çinli balıkçı gemileri
  3. iran
  4. İranlı balıkçılar
  5. Sistan ve Beluçistan

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