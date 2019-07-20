İran Cezayir'e ait petrol tankerini serbest bıraktı İran'ın Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir petrol şirketi Sonatrach'a ait tanker serbest bırakıldı

CEZAYİR (AA) - İran, Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu Cezayir'in petrol ve doğal gaz üretici şirketi Sonatrach'a ait petrol tankerini serbest bıraktı. Sonatrach yetkililerden alınan bilgiye göre, İran Sahil Güvenlik Kuvvetleri, dün akşam şirkete ait petrol tankerini birkaç saat süreyle alıkoydu. Tahran yönetimiyle irtibata geçilmesinin ardından tanker serbest bırakıldı ve Suudi Arabistan'daki Ra's Tennure Rafinerisi'ne hareket etti. Cezayir'in resmi haber ajansı APS'de yer alan haberde, İran'ın, Sonatrach'ın 2 milyon varil petrol kapasiteli tankerini yükleme yapmak üzere Suudi Arabistan'a seyir halindeyken Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu belirtilmişti.

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