“İran büyük güçlerle çatışmadan yana değildir”

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin bölge ülkeleriyle ve büyük güçlerle çatışmadan yana olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bayramlaşmak için gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

- "Bölgesel meselelerin ve sorunların askeri çözüm yolu yoktur"



Görüşmede devletler arası ilişkilerde tehdit, abluka ve ekonomik ambargoların yanlış yöntemler olduğunu dile getiren Ruhani, "İran bölgedeki güvenliğin takviye edilmesinin peşindedir. İran, bölge ülkeleriyle ve büyük güçlerle çatışmadan yana değildir. Eğer onlar akıl dışı bir adım atarsa, hiç tereddütsüz kesin ve pişman edici bir cevapla karşılaşırlar." ifadelerini kullandı.

İran hükümetinin Katar'ın yanında olduğunu belirten Ruhani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen, Katar ve İran ile olan ilişkilerinin tüm bölge için zararlı olduğunu savunarak, "Bölgesel meselelerin ve sorunların askeri çözüm yolu yoktur." görüşlerini paylaştı.

-"İran ile Katar’ın bölgesel meselelere ilişkin tutumları birbirine çok yakındır"

Katar Emiri Al Sani de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın bölgedeki gerginliğin düşürülmesi için gösterdiği çabaları desteklediklerini ifade ederek, "İran ile Katar’ın bölgesel meselelere ilişkin tutumları birbirine çok yakındır. İki ülke arasında sürekli iletişim var ve bu çok olumlu bir gelişme. Diyalog gerginliği düşürmenin tek yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın Katar'a yönelik desteğini unutmayacaklarını dile getiren Al Sani, Tahran ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını kaydetti.